Küçük okçular, İstanbul'da mücadele ediyor - Toplam 494 sporcunun mücadele ettiği 15 Temmuz Şehitleri Okçular Vakfı Minikler Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası başladı



İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Şehitleri Okçular Vakfı Minikler Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, İstanbul'da başladı. Okçular Vakfı Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı turnuvaya 35 ilden kız ve erkek toplam 494 sporcu katılıyor. Şampiyonada 13 ve 14 yaşlarındaki sporcular, 4 kategoride madalya mücadelesine çıkacak. 28 Temmuz Pazar günü sona erecek organizasyonda dereceye giren sporculara madalya ve para ödülü verilecek.

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