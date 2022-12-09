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Gündem Küçük kızları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin feryatlarına suskun kalanlar! Ankara’da sokağa dökülerek ‘Tarikatlar kapansın’ diye bağırdılar.
Gündem

Küçük kızları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin feryatlarına suskun kalanlar! Ankara’da sokağa dökülerek ‘Tarikatlar kapansın’ diye bağırdılar.

6 yaşındaki kıza yapılan cinsel istismar iddialarını dile getirerek ‘Kadın Savunma Ağı’ adı altında bir gurup, Ankara’da sokağa çıkarak eylem yapmaya başladılar. Küçük kızları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin feryatlarına suskun kalanlar! Ankara’da sokağa dökülerek ‘Tarikatlar kapansın’ diye bağırmaya başladılar. Günlerdir konuşulan iğrenç iddialar doğruysa, elbette Türkiye olarak buna hep birlikte tepki göstermeliyiz. 6 yaşındaki istismara uğrayan çocuğa da dağa kaldırılan çocuğa da... Ancak birinde suskun kalıp diğerinde sokağa çıkmak 28 şubat günlerini, Fadime Şahin’leri, Müslüm Gündüz’leri akla getiriyor...

Yeniakit Publisher
2022-12-09 23:15:00 - 2022-12-09 23:25:34
Küçük kızları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin feryatlarına suskun kalanlar! Ankara’da sokağa dökülerek ‘Tarikatlar kapansın’ diye bağırdılar.

İğrenç bir iddia ortalığa atıldıktan sonra Ankara'da Kadın Savunma Ağı "Hayatı Durduruyoruz" yazılı pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi.

Maalesef aynı senaryo...

Türkiye günlerdir, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi 6 yaşında evlendirmesini ve cinsel istismar iddiasıyla açılan davayı konuşuyor.

Tepki çeken olayın ardından İBB yetkilileri dün öğle saatlerinde Sancaktepe’deki Hiranur Vakfı’nın binası hakkında yasal işlem uygulayarak, binayı mühürlemişti.

Öte yandan Ankara’da “Kadın Savunma Ağı” söz konusu olayı protesto etti. Slogan atarak 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesini! ki (bu sadece şimdilik bir iddiadır. Doğruyu yargı belirleyecektir.) protesto eden kadınlar “Hayatı Durduruyoruz” yazılı pankartla Meşrutiyet Caddesi’nde yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüş esnasında kadınlar hep bir ağızdan “Tarikat yurtları kapatılsın” ve “AKP elini çocuklardan çek” sloganını attılar...

Tıpkı 28 şubat günlerindeki gibi. O zaman hedefte Erbakan ve tarikatlar vardı. Şimdi de slogan aynı, sadece Erbakan’ın yerinde Erdoğan var. Maalesef aynı senaryo devam ediyor...

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