Küçük kızları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin feryatlarına suskun kalanlar! Ankara’da sokağa dökülerek ‘Tarikatlar kapansın’ diye bağırdılar.

İğrenç bir iddia ortalığa atıldıktan sonra Ankara'da Kadın Savunma Ağı "Hayatı Durduruyoruz" yazılı pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi.

Maalesef aynı senaryo...

Türkiye günlerdir, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi 6 yaşında evlendirmesini ve cinsel istismar iddiasıyla açılan davayı konuşuyor.

Tepki çeken olayın ardından İBB yetkilileri dün öğle saatlerinde Sancaktepe’deki Hiranur Vakfı’nın binası hakkında yasal işlem uygulayarak, binayı mühürlemişti.

Öte yandan Ankara’da “Kadın Savunma Ağı” söz konusu olayı protesto etti. Slogan atarak 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesini! ki (bu sadece şimdilik bir iddiadır. Doğruyu yargı belirleyecektir.) protesto eden kadınlar “Hayatı Durduruyoruz” yazılı pankartla Meşrutiyet Caddesi’nde yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüş esnasında kadınlar hep bir ağızdan “Tarikat yurtları kapatılsın” ve “AKP elini çocuklardan çek” sloganını attılar...

Tıpkı 28 şubat günlerindeki gibi. O zaman hedefte Erbakan ve tarikatlar vardı. Şimdi de slogan aynı, sadece Erbakan’ın yerinde Erdoğan var. Maalesef aynı senaryo devam ediyor...