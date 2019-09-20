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Küçük kızın ölüm nedeni açıklandı: Beyin yiyen amip

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde bir kız çocuğu, nehirde yüzerken beyin yiyen ender bir amipe maruz kalınca hayatını kaybetti. 1960’larda ülkede ilk kez tespit edildiğinden beri, ABD’de 145 amip vakası yaşandı.

20 Eylül 2019 Cuma 12:14
Küçük kızın ölüm nedeni açıklandı: Beyin yiyen amip

10 yaşındaki Lily Mae Avant ailesiyle Brazos nehrinde yüzdükten sonra parazite yakalandı. Günler sonra, Lily anlamsız ve tepkisiz hale gelmeden önce garip davranmaya başladı. Lily ardından, uçakla Fort Worth’taki Cook Çocuk Tıp Merkezi’ne götürüldü.

Öğrenim gördüğü Valley Mills İlkokulu, pazartesi günü Facebook’ta, Lily Avant’ın kaybı yüzünden çok üzüldüklerini belirterek çocuğun öldüğünü doğruladı. Açıklamada, “Lily ilkokulumuz için kesinlikle bir nimetti. Çok iyi bir öğrenciydi ve daha da önemlisi, inanılmaz bir insandı ve herkesin arkadaşıydı” denildi.

Öldürücü enfeksiyon

Doktorlar, genellikle ılık, tatlı suda bulunan, ender fakat ölümcül tek hücreli bir organizma olan Naegleria fowleriye maruz kaldığını sonucuna vardı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre, 1960’larda ülkede ilk kez tespit edildiğinden beri sadece 145 amip vakası yaşandı.

Ancak hastalık inanılmaz derecede yüksek bir ölüm oranına sahip. Enfekte olanların yüzde 97’si enfeksiyon yüzünden öldü. Bu 145 kişinin sadece dördünün hayatta kaldığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 12:14
  1. Brazos nehri
  2. Fort Worth

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