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Gündem Küçük kızın depremzedelere notu yürekleri ısıttı
Gündem

Küçük kızın depremzedelere notu yürekleri ısıttı

Darıca'da afet bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardımların içerisinden küçük bir kız çocuğunun oyuncakları çıktı. Çocuğun notun üzerine yazdıkları ise yürekleri ısıttı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 15:59:00 -
Küçük kızın depremzedelere notu yürekleri ısıttı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından tüm Türkiye afet bölgesindeki vatandaşlara yardım ulaştırabilmek için seferber oldu. Darıca'da da binlerce vatandaş, Darıca Belediyesi’ne gelerek afet bölgesine göndermek istedikleri yardımları bıraktı.

Gelen yardımları özenle kolileyerek tırlara yerleştiren ekipler, küçük bir kız çocuğunun bıraktığı oyuncakları fark etti. Oyuncakların üzerinde yazan "Ben size bebeklerimi hediye ediyorum. Umarım beğenir ve seversiniz" notu ise yürekleri ısıttı.

Notun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "İşte dayanışma, işte Darıca ailesi. Afet bölgesindeki çocuklar sevinsin diye sahip olduğu en kıymetli bebekleri yardım olarak gönderen minik evladımız. Seni alnından öpüyorum güzel yavrum. Emanetin en güzel şekliyle iletilecektir" dedi.

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