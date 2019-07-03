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Küçük İskender öldü mü? Şair Küçük İskender kimdir?

Küçük İskender öldü mü? sorgulaması yapılıyor. Küçük İskender adıyla tanınan ünlü şair Derman İskender Över 55 yaşında hayatını kaybetti. Küçük İskender geçtiğimiz yıldan bu yana kanser tedavisi görüyordu. Ünlü şair, şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebi eserinin yanı sıra Ağır Roman filmi ile de sinemada yer almıştı. Peki Şair Küçük İskender kimdir? İşte şairin hayatına dair detaylar...

03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:45
Küçük İskender öldü mü? Şair Küçük İskender kimdir?

Küçük İskender öldü mü? sorgulaması yapılıyor. Küçük İskender adıyla tanınan ünlü şair Derman İskender Över 55 yaşında hayatını kaybetti. Küçük İskender geçtiğimiz yıldan bu yana kanser tedavisi görüyordu. Ünlü şair, şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebi eserinin yanı sıra Ağır Roman filmi ile de sinemada yer almıştı. Peki Şair Küçük İskender kimdir? İşte şairin hayatına dair detaylar...

Şair Küçük İskender kimdir?

1964 yılında İstanbul'da doğdu. Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdi, son sınıfında okulu bıraktı. Ardından İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümüne girdi, 3 yıl sonra bıraktı. 1980'li yıllardan başlayarak günümüze kadar çeşitli dergilerde şiirler, eleştiriler, denemeler yazdı. İlk şiiri Milliyet Genç Sanat Dergisi'nde, İskender Över ismiyle çıktı. Profesyonel olarak 1985'te Adam Sanat Dergisinde şiirleri yayımlanmaya başladı.

Kimi çıkan antololojilerde şiirleri basıldı. Kanada'da çıkan Descant adlı edebiyat dergisinin Türkiye özel sayısında, ABD'de ise Murat Nemet Nejat'ın 'eda' kavramında yoğunlaştığı Türk şairleri antolojisinde kendine yer buldu. İtalya'da düzenlenen Avrupalı Genç Şairler Yarışması'nda (La Giovane Poseia D'europa Nel 1999) ilk ona girdi ve şiirleri bu şairlerle kitaplaştırıldı.

Geçtiğimiz Haziran ayında kansere yakalanan Küçük İskender tedavi görmeye devam ederken, Bodrum'a yerleşti. Bodrum'daki evinde bu sabah kansere yenik düştüğü haberi geldi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:45
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