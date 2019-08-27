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Küçük Hiranur’u yaralayan silahın öldürücü olup olmadığı tespit edilemedi

Pendik’te arkadaşlarıyla birlikte parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan’ı yaralayan silahın öldürücü nitelikle olup olmadığına ilişkin istenen Adli Tıp Raporu mahkemeye ulaştı.

27 Ağustos 2019 Salı 13:18
Küçük Hiranur’u yaralayan silahın öldürücü olup olmadığı tespit edilemedi

Pendik’te arkadaşlarıyla birlikte parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan’ı yaralayan silahın öldürücü nitelikle olup olmadığına ilişkin istenen Adli Tıp Raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, olayda kullanılan silahla poligonda deneysel atışlar yapıldığı ancak silahın öldürücü nitelikte olup olmadığının tespit edilemediği kaydedildi.


Pendik’te parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan’ı yaraladığı iddiasıyla Barış B.’nin 23 yıla kadar hapsi istemiyle yargılandığı davada, Demircan’ı yaralayan silahın öldürücü nitelikte olup olmadığına ilişkin istenen Adli Tıp Raporu mahkemeye ulaştı. Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Balistik Şubesi tarafından hazırlanan raporda, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından mağdurun vücudundan çıkarılan saçma tanesinin mağdurun vücuduna girmeden önce herhangi bir yere çarpıp çarpmadığının tespiti, ayrıca atılan silahın öldürücü özellik taşıyıp taşımadığı hususlarında rapor düzenlenmesinin istendiği anlatıldı.



"Aynı fiziki ve iklim koşulları oluşturulmadan tespit edilemez"


Olayda kullanılan gaz basıncıyla çalışan tabanca ve uygun saçmalar ile test atışları yapılsa dahi aynı bekleme koşulları sağlanmadan ve aynı iklim koşulları oluşturulmadan yapılan atışlarda farklılıklar gözlenebileceği belirtildi. Gaz basıncı ya da sıkıştırılmış hava basıncı ile çalışan tüfekle atış poligonunda suntanın üzerine bez gerilerek deneysel atışlar yapıldığı belirtilen raporda, silahın öldürücü özellikte olup olmadığının tespit edilemediği vurgulandı.


Raporda, yaralanmaya neden olan ateşli silahlarda tesir mesafesinin kullanılan silahın ve fişeğin özelliklerine, fişek içerisinde kullanılan barutun cins ve miktarına, ortam koşulları ve diğer bazı fiziksel şartlara bağlı olacağından bu hususta kesin bir mütalaa verilemediği belirtildi. Bu konuda 2. Adli Tıp İhtisas Kurulu’ndan görüş alınmasının uygun olduğu kaydedildi.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Ağustos 2018 tarihinde Hiranur Demircan’ın Pendik Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan site içerisindeki çocuk parkında arkadaşlarıyla birlikte oynadığı anlatılmıştı. Aynı siteye yakın binada oturan ve çocukların gürültü yaptıklarını iddia eden Barış B.’nin yakın mesafeden mağdureyi hedef alarak ateş ettiği ve mağdurenin yaralandığı belirtilmişti. Barış B.’nin “çocuğu öldürmeye teşebbüs” ve “korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme” suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:18
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