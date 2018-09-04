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Küçük dil neden şişer?

Küçük dil şişmesi boğaz enfekiyonu, alerjik reaksiyonlar, yaralanma ve tahriş olma gibi nedenlerle meydana gelebilir.

04 Eylül 2018 Salı 21:21
Küçük dil neden şişer?

1 BOĞAZ ENFEKSİYONU

Genelde küçük dilin şişmesi virüsler ya da bakterilerin neden olduğu boğaz enfeksiyonundan kaynaklanır. En yaygın enfeksiyon çeşitlerinden birisi de bademcik iltihabıdır. Boğazda, burunda ya da kulakta oluşan herhangi bir iltihaplanma küçük dil şişmesine yol açabilir. Çünkü vücudumuzun bu bölgeleri birbiriyle bağlantılıdır.

2 ALERJİK REAKSİYONLAR

Zaman zaman küçük dil şişmelerine yol açan alerjik reaksiyonlar vardır. Bu tarz durumlar genelde boğazda ve ağızda şişlikler oluşturur. Böyle bir durumda acilen tıbbi müdahale gerekir çünkü oluşan şişlik nefes almada zorlanmaya sebep olup, tedavi edilmediğinde ölüme neden olabilir.

3 YARALANMA VE TAHRİŞ OLMA

Bu nadir rastlanan bir durum olsa dahi bazı yanlış yapılan davranışlar küçük dilimizde şişmelere sebep olabilir. Aşırı derece sıcak yiyecekler veya içecekler tüketmek küçük dilinizi yakarak şişmesine yol açabilir. Ayrıca boğaza yerleştirilmiş solunum tüpü kullananlarda da küçük dil şişmesi sorunu meydana gelebilir.

4 GENETİK BOZUKLUK

Kalıtsal anijiyonörotik ödem, gen mutasyonundan kaynaklanan genetik bir bozukluktur ve küçük dil veya vücudun diğer bölümlerinin şişmesine sebep olabilir. Küçük dil şişmesi oluşan insanlarda sık görülen bir rahatsızlıktır. Bu genetik bozukluk normal şartlarda çocukluk çağlarında kendini belli eder.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 21:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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