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Yaşam Çocuklar faciadan kıl payı kurtuldu! O anlar kameralara yansıdı
Yaşam

Çocuklar faciadan kıl payı kurtuldu! O anlar kameralara yansıdı

Yeniakit Publisher
2023-04-23 15:36:00 - 2023-04-23 15:38:55
Çocuklar faciadan kıl payı kurtuldu! O anlar kameralara yansıdı

Şanlıurfa'da bir grup çocuk, kamyonun arkasına asıldı. Kamyondan atlayan çocuklar büyük bir facianın yaşanmasından son anda kurtuldu.

Şanlıurfa’da seyir halindeki kamyonete tutunan çocuklar, atlarken yere düşerek başka araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Şanlıurfa’da yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Caddesinde seyir halinde olan bir kamyonetin arkasına tutunan 4 çocuk, ölüme burun buruna geldi. Seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunan çocuklar, bir süre ilerledikten sonra atladı. Çocuklardan ikisi atlarken yere düşmezsen 2 çocuk ise atladıklarında yolun ortasında yere düştü. Yüz üstü yere kapanan çocuklar, arkadan gelen başka araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yüreklerin ağızlara geldiği o anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken sürücü, çocukların bu davranışına tepki gösterdi.

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