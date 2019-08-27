Küçük çocuğun yüzünde maytap patladı Adıyaman’da, 12 yaşındaki küçük çocuk, yüzünde maytap patlaması sonucu yaralandı.

Adıyaman’da, 12 yaşındaki küçük çocuk, yüzünde maytap patlaması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında ikamet eden 12 yaşındaki Dağlar Ekber Ş’nin yüzünde oynadığı maytap patladı. Yüzünden yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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