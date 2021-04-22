Küçük çocuğun başına demir kanca saplandı
Isparta'da kafasına demir kanca saplanan çocuğun yaralandığı bildirildi.
Ayazmana Mahallesi'nde evinin avlusunda oynayan 7 yaşındaki Azra Selvi'nin başına, devrilen et asma demirinin kancası saplandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, kancanın demirini keserek çocuğun başını bulunduğu yerden kurtardı.
Selvi, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.