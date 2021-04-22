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Aktüel Küçük çocuğun başına demir kanca saplandı
Aktüel

Küçük çocuğun başına demir kanca saplandı

Isparta'da kafasına demir kanca saplanan çocuğun yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 18:58:00 -
Küçük çocuğun başına demir kanca saplandı

Ayazmana Mahallesi'nde evinin avlusunda oynayan 7 yaşındaki Azra Selvi'nin başına, devrilen et asma demirinin kancası saplandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, kancanın demirini keserek çocuğun başını bulunduğu yerden kurtardı.

Selvi, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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