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Gündem Kübra Par’a ve Nihal Bengisu’ya da yasak getirmişti! Turgay Ciner'den bir bilet daha
Gündem

Kübra Par’a ve Nihal Bengisu’ya da yasak getirmişti! Turgay Ciner'den bir bilet daha

Yeniakit Publisher
2023-06-08 12:39:00 -
Kübra Par’a ve Nihal Bengisu’ya da yasak getirmişti! Turgay Ciner'den bir bilet daha

Kübra Par, Nihal Bengisu Karaca ve Kemal Öztürk'e siyaset yazısı yazma yasağı getiren Turgay Ciner, Kürşad Oğuz'un biletini kesti.

Ciner Medya Grubu’nda seçim sonrası hareketlilik sürüyor. Habertürk’ün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kanalda siyasi tartışma programlarını bitirme kararı aldığı belirtilmişti.

Medyaradar’daki habere göre Habertürk TV Programları Koordinatörü ve ünlü ekran yüzü Kürşad Oğuz kanal ile yollarını ayırdı.

Oğuz, kanalda daha öncesinde Haberturk.com Yayın Koordinatörlüğü, Habertürk Gazetesi Yayın Yönetmen Yardımcılığı ve Habertürk TV Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuş ve 2020 Ağustos ayında Genel Yayın Yönetmenliği’ne getirilmişti. Oğuz, kanalda son olarak sunuculuk ve Habertürk TV Programları Koordinatörü görevlerini yürütmekteydi.

Ciner Medya Grubu'nun sahibi Turgay Ciner; Kübra Par, Nihal Bengisu Karaca ve Kemal Öztürk'e siyaset yazısı yazma yasağı getirmişti.

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