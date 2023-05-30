Kübra Par, çok fena bombaladı! Böyle rezil kepaze etti

Habertürk yazarı Kübra Par, Kemal Kılıçdaroğlu'nu fena bombaladı.

"Bugünden itibaren birileri Kılıçdaroğlu’nun yüzde 48 oy alarak tarihi bir başarıya imza attığını söyleyecektir. Oysa Erdoğan 2018’de aldığı oyları olduğu gibi korudu. Yani Kılıçdaroğlu muhalefetin toplam oyunu arttıramadı" ifadelerini kullanan Par, yazısında özetle şunları kaydetti:

"(…) Cumhuriyet’in 100. yılında yapılan genel seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan girdiği 16. seçimden de galibiyetle çıktı.

(…) Erdoğan tıpkı 2018’de olduğu gibi yüzde 52’den fazla oy alarak bir kez daha seçilmeyi başardı. (…)

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Bugünden itibaren birileri Kılıçdaroğlu’nun yüzde 48 oy alarak tarihi bir başarıya imza attığını söyleyecektir. Oysa Erdoğan 2018’de aldığı oyları olduğu gibi korudu. Yani Kılıçdaroğlu muhalefetin toplam oyunu arttıramadı.

(...) Koltuğunu korumakta ısrar etmesi değişim olacağından umutlanan 25 milyon seçmene karşı büyük bir haksızlık olur. (…)"