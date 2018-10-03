THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Kubilay Yılmaz, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu: Ailecek Galatasaraylıyız

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak Spartak Trnava'da forma giyen Türk futbolcu Kubilay Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 20:11
Kubilay Yılmaz, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu: Ailecek Galatasaraylıyız

Karşılaşmada sakatlığı nedeniyle oynayamayacağını belirten Kubilay Yılmaz, Süper Lig'de desteklediği takımı da açıkladı.

"TÜRKİYE'DE TUTTUĞUM TAKIM..."

Ülkemizde desteklediği takımdan da bahseden Kubilay, "Ben Türk kültürü ile büyüdüm ancak Avrupa'da oynadım. Türkiye'de sempati duyduğum bir takım var. Babam Galatasaraylı, biz ailecek Galatasaraylı'yız. Ancak ben o kadar fazla fanatik bir taraftar değilim." şeklinde konuştu.

"GELMEMİN BİR ANLAMI YOKTU"

Sakatlığından dolayı oynayamayacağını belirten Kubilay Yılmaz, "Şu anda Slovakya'dayım. Türkiye'ye gelmemin bir anlamı yoktu çünkü burada bireysel çalışmalar yapıyorum." dedi.

"Fenerbahçe favori ama..."

Sarı - lacivertli ekibin favori olduğunu bildiklerini söyleyen forvet oyuncusu, "Fenerbahçe bu maçın favorisi ama bizim takımımız tecrübeli bir takım. Yaş ortalamamız çok yüksek. Deplasmanda şansımızı değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

"Hocamız bize anlattı, bana da sordular"

Teknik direktörlerinin kendilerini maça hazırladığını anlatan Yılmaz, "Hocamız bize Fenerbahçe'yi anlattı, ben zaten biliyordum. Martin Skrtel'den dolayı da burada biliniyor. Takımımız tecrübeli bir takım olduğu için Fenerbahçeli taraftarların fazla problem yaratacağını düşünmüyorum. Bana sordular Fenerbahçe'nin nasıl bir takım olduğunu. Kadıköy'de Avrupa'da kolay kolay maç kaybetmediklerini söyledim onlara. Kızılyıldız deplasmanında da oynamıştık. Bundan dolayı takımımız hazır." ifadelerini kullandı.

"Bir yanımla Fenerbahçe'yi destekleyeceğim"

Karşılaşmanın önemini bildiğini vurgulayan golcü oyuncu, "Türk takımının kazanması Türk milleti için önemli. Daha çok Spartak Trnava'yı destekleyeceğim ama gönlümün bir yanıyla da Fenerbahçe'yi destekleyeceğim." diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: A Spor

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 20:11
  1. Fenerbahçe
  2. Kubilay Yılmaz
  3. Süper Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ünlü oyuncu mide küçültme ameliyatı sonrası hayatını kaybetti
    1. Ünlü oyuncu mide küçültme ameliyatı..
    2. İstanbul’da yarın hava nasıl olacak?
    3. Nasri'nin Antalyaspor'dan 3 ay için..
    4. Papa Franciscus'tan çok konuşulacak..
    5. Akhisar, Standard Liege maçının..
    6. Ütü yaparken bunlara dikkat!
    7. Lübnan'da hükümet kurma çalışmaları..
    8. İlber Ortaylı Kültür ve Turizm Bakanı..
    9. Siirt'te 3 terörist etkisiz hale..
    10. Oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti
    11. Her yıl dünyada 2 milyon çocuk..
    12. Haciz işlemi başlatan şirketten..
    13. Nijerya'da silahlı saldırı: 11 kişi..
    14. Telsizden yardım isteyen PKK'lılar..
    15. Kubilay Yılmaz, Fenerbahçe maçı öncesi..
    16. Galatasaray (GS) – FC Porto maçı ne..
    17. Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane..
    18. Mevlüt Uysal: Vakıf eserlerinin aslına..
    19. BİM Şok aktüel indirim ürünleri..
    20. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu