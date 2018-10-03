Kubilay Yılmaz, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu: Ailecek Galatasaraylıyız

Karşılaşmada sakatlığı nedeniyle oynayamayacağını belirten Kubilay Yılmaz, Süper Lig'de desteklediği takımı da açıkladı.

"TÜRKİYE'DE TUTTUĞUM TAKIM..."

Ülkemizde desteklediği takımdan da bahseden Kubilay, "Ben Türk kültürü ile büyüdüm ancak Avrupa'da oynadım. Türkiye'de sempati duyduğum bir takım var. Babam Galatasaraylı, biz ailecek Galatasaraylı'yız. Ancak ben o kadar fazla fanatik bir taraftar değilim." şeklinde konuştu.

"GELMEMİN BİR ANLAMI YOKTU"

Sakatlığından dolayı oynayamayacağını belirten Kubilay Yılmaz, "Şu anda Slovakya'dayım. Türkiye'ye gelmemin bir anlamı yoktu çünkü burada bireysel çalışmalar yapıyorum." dedi.

"Fenerbahçe favori ama..."

Sarı - lacivertli ekibin favori olduğunu bildiklerini söyleyen forvet oyuncusu, "Fenerbahçe bu maçın favorisi ama bizim takımımız tecrübeli bir takım. Yaş ortalamamız çok yüksek. Deplasmanda şansımızı değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

"Hocamız bize anlattı, bana da sordular"

Teknik direktörlerinin kendilerini maça hazırladığını anlatan Yılmaz, "Hocamız bize Fenerbahçe'yi anlattı, ben zaten biliyordum. Martin Skrtel'den dolayı da burada biliniyor. Takımımız tecrübeli bir takım olduğu için Fenerbahçeli taraftarların fazla problem yaratacağını düşünmüyorum. Bana sordular Fenerbahçe'nin nasıl bir takım olduğunu. Kadıköy'de Avrupa'da kolay kolay maç kaybetmediklerini söyledim onlara. Kızılyıldız deplasmanında da oynamıştık. Bundan dolayı takımımız hazır." ifadelerini kullandı.

"Bir yanımla Fenerbahçe'yi destekleyeceğim"

Karşılaşmanın önemini bildiğini vurgulayan golcü oyuncu, "Türk takımının kazanması Türk milleti için önemli. Daha çok Spartak Trnava'yı destekleyeceğim ama gönlümün bir yanıyla da Fenerbahçe'yi destekleyeceğim." diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: A Spor