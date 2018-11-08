THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Kubilay: Benfica beni istedi

Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Kubilay, "Bursaspor A takımındaki ilk sezonumda, Benfica beni istedi. Ama öncelikle B takımları için düşünmüşler; o dönemdeki menajerim de bunu kabul etmedi.'' açıklamasını yaptı.

08 Kasım 2018 Perşembe 07:49
Kubilay: Benfica beni istedi

Sezon başında Bursaspor'dan Ankaragücü'ne kiralık olarak gelen Kubilay Kanatsızkuş, çarpıcı açıklamalar yaptı. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kubilay, Bursaspor A Takımı'ndaki ilk sezonunda Benfica'dan teklif aldığını söyledi.  

Kayserispor maçında attığı gol ve etkili futboluyla dikkat çeken 2 yaşındaki oyuncu, "Aldığımız sonuçlar bizim için sürpriz değil. Maçlara çok iyi hazırlanıyoruz; hocamız bizi çok iyi çalıştırıyor" dedi.  Kubilay, "İsmail Kartal, benden koşup, mücadele etmemi bekliyor. Rakip savunmaları yıpratmak için mücadele ediyorum. El Kebir ile çok iyi anlaşıyoruz. İyi bir ikili olduk. İkimiz de mücadele etmeyi çok seviyoruz. El Kebir çok iyi çalışıyor ve bana çok yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı. 

SEZON SONU İÇİN HEDEFİM AVRUPA 
Genç futbolcu, "Ankaragücü'ne bir sezonluğuna kiralık olarak geldim. Burada takıma maksimum katkıyı yapıp, sezon sonunda Avrupa'ya transfer olmayı hedefliyorum. İsmail Kartal, benim transferimi çok istedi. Bursaspor'dakinden daha çok şans bulabileceğimi düşündüm. Transferim gerçekleşti" dedi.  

''BENFİCA BENİ İSTEDİ''
Kubilay Kanatsızkuş, "Bursaspor A takımındaki ilk sezonumda, Benfica beni istedi. Ama öncelikle B takımları için düşünmüşler; o dönemdeki menajerim de bunu kabul etmedi. Fakat transferim o dönem gerçekleşmedi diye gelecekte gerçekleşmeyecek anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.  

BÜYÜK TAKIM DEVRİ BİTİYOR 
Kubilay son olarak, "Artık büyük takım dönemi bitiyor. Anadolu takımlarının nasıl futbol oynadığını ve sonuçlar aldığını görüyoruz. Artık Süper Lig'de kolay galibiyetler yok" dedi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 07:49
  1. Kayseri
  2. Bursa
  3. Ankara
  4. kubilay kanatsızkuş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski muhtar dehşet saçtı: 3 kişi yaralı
    1. Eski muhtar dehşet saçtı: 3 kişi yaralı
    2. Donald Trump, Adalet Bakanı..
    3. Ordu'dan Almanya'ya 150 ton bal
    4. Suriyeliler Türkiye'de parti mi kuracak?
    5. Diriliş Ertuğrul 123. bölümde neler..
    6. Arequipa kentinde bebek satan çeteye..
    7. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz,..
    8. Ozon tabakasındaki delik kapanıyor
    9. Klima, buzdolabı ve kombi... Bu tuzağa..
    10. Yemen'de üst düzey atamalar yapıldı
    11. Avrupa’da en kritik maç
    12. Günün âyet ve hadisi
    13. Avrasya'dan kaçak geçenlere rekor ceza
    14. Roma deplasmanda CSKA Moskova'yı..
    15. Avrasya'dan kaçak geçenlere 160 milyon..
    16. Başakşehir'de zincirleme kaza! Ölü ve..
    17. Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık..
    18. Amerika Sudan'a şart sundu!
    19. Van Gölü'nde yeni bir balık türü..
    20. Kubilay: Benfica beni istedi
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi