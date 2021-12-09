Kübbülmüşviyye, Kilis mutfağının en lezzetli ve en meşakkatli yemeklerinden biri. İçyağ, ceviz ve baharat karışımıyla doldurulan köfte olarak tanımlanan bu yemek, Hatay ve Bitlis civarlarında böbrek yağı konarak yapılan versiyonları da bulunuyor.

İşte kübbülmüşviyye tarifi ve malzemeler...

Kübbülmüşviyye tarifi, nasıl yapılır?

3 su bardağı çiğ köftelik bulgur

300 gram yağsız ve sinirsiz koyun veya dana kıyma

300 gram koyun gömlek yağı (iç yağı)

1 adet kuru soğan

Yarım kase ceviz içi

1 tatlı kaşığı tarçın

2 çorba kaşığı nane

Karabiber

Tuz

Kırmızı biber

Kübbülmüşviyye yapılışı

Kübbülmüşviyye tarifi için önce soğanı yemeklik doğrayın. Tepsiye bulguru koyun ve soğanı ekleyin. Baharatları ve tuzu da ekleyip bir süre yoğurun. Ardından kıymayı ekleyip sakız gibi bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam edin. İç yağını ayrı bir yerde ufak ufak doğrayın. Sıcak su ilave edip o da sakız kıvamına gelene kadar yoğurun. İç yağına, tuz, karabiber, kırmızı biber, nane, ceviz içi ve tarçın ekleyin. Badem büyüklüğünde parçalara ayırıp elinizle şekil verin. Bulgurlu kıymadan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp içli köfte gibi şekillendirin. Ortalarına baharatlı iç yağından birer parça koyup ağzını kapatın. Tüm malzemeyi bu şekilde hazırladıktan sonra ızgarada pişirin. İsteyenler fırında da yapabilir. Pişirdikten sonra isterseniz sade yağda tekrar kızartabilirsiniz. Kübbülmüşviyye tarifi hazır. Afiyet olsun...