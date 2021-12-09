Kübbülmüşviyye tarifi, nasıl yapılır?
Kilis'in sevilen yemeğidir.
Kübbülmüşviyye, Kilis mutfağının en lezzetli ve en meşakkatli yemeklerinden biri. İçyağ, ceviz ve baharat karışımıyla doldurulan köfte olarak tanımlanan bu yemek, Hatay ve Bitlis civarlarında böbrek yağı konarak yapılan versiyonları da bulunuyor.
İşte kübbülmüşviyye tarifi ve malzemeler...
Kübbülmüşviyye tarifi, nasıl yapılır?
- 3 su bardağı çiğ köftelik bulgur
- 300 gram yağsız ve sinirsiz koyun veya dana kıyma
- 300 gram koyun gömlek yağı (iç yağı)
- 1 adet kuru soğan
- Yarım kase ceviz içi
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 2 çorba kaşığı nane
- Karabiber
- Tuz
- Kırmızı biber
Kübbülmüşviyye yapılışı
Kübbülmüşviyye tarifi için önce soğanı yemeklik doğrayın. Tepsiye bulguru koyun ve soğanı ekleyin. Baharatları ve tuzu da ekleyip bir süre yoğurun. Ardından kıymayı ekleyip sakız gibi bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam edin. İç yağını ayrı bir yerde ufak ufak doğrayın. Sıcak su ilave edip o da sakız kıvamına gelene kadar yoğurun. İç yağına, tuz, karabiber, kırmızı biber, nane, ceviz içi ve tarçın ekleyin. Badem büyüklüğünde parçalara ayırıp elinizle şekil verin. Bulgurlu kıymadan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp içli köfte gibi şekillendirin. Ortalarına baharatlı iç yağından birer parça koyup ağzını kapatın. Tüm malzemeyi bu şekilde hazırladıktan sonra ızgarada pişirin. İsteyenler fırında da yapabilir. Pişirdikten sonra isterseniz sade yağda tekrar kızartabilirsiniz. Kübbülmüşviyye tarifi hazır. Afiyet olsun...