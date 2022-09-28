Küba'yı sarsan felaket

Karayiplerde bir ada ülkesi Küba'da Ian Kasırgası etkili oluyor. Şu ana kadar can kaybı yaşanmazken kasırga nedeniyle ülkenin tamamında elektrikler kesildi.

Küba'yı kasırga vurdu: Ülke karanlığa gömüldü

Enerji ve Maden Bakanlığına bağlı Elektrik Birliği, yaklaşık 11 milyon nüfuslu adanın tamamında elektriklerin kesildiğini ve kademeli olarak elektrik hizmetinin yeniden sağlanması için çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.

3. kategori şiddetindeki Ian Kasırgası'nın, salı sabahı Küba'nın batısından geçmesi sebebiyle bölgede hasar meydana geldi ve birçok kişi tahliye edildi.

Can kaybı yaşanmadı

Şu ana kadar can kaybı bildirilmezken, yetkililer kasırganın verdiği zararın tespiti için çalışıyor.

Pinar del Rio eyaletinde ise fırtına dolayısıyla tütün depoları zarar gördü.

Kasırganın, perşembe sabah saatlerinde ABD'nin Florida eyaletinin körfez bölgelerinde etkili olması bekleniyor.