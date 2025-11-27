Edirne’de hayvan hakları davasında dikkat çeken olay: Kedi ölümlerinin faili komşu çıktı

KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU Hüseyin Bülbül, komşusu K.G.'den şikayetçi oldu. Eve giden İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.G.'ye ait ruhsatlı 2 av tüfeğine incelenmek üzere el koydu. Öte yandan K.G.'den alınan svap örneklerinde sol elinde atış artıklarına rastlandı. K.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen K.G., yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 'YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTURACAK DELİL MEVCUT' İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin hazırladığı iddianamede K.G., hakkında, 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, "Herhangi bir silah ateşleme görüntüsü tespit edilmese de şüphelinin ikamet ettiği evin bahçe kapısı önünde bir kedinin can çekiştiği ve bir kedinin de kaçtığının tespit edildiği, dosya kapsamında tanık olarak beyanı alınan S.Ç.'nin şüphelinin bahçe kapısı önünde bir kediyi yatar vaziyette gördüğünü, başını sevmek istediğinde kedinin ölü olduğunu fark ettiğini, kediyi eline aldığında başından kan aktığını görmesi üzerine yol üzerinde kalmaması amacıyla kediyi çöp tenekesinin içerisine bıraktığını, ölen ve yaralanan 2 kedi hakkında düzenlenen 25/08/2025 tarihli veteriner hekim ön muayene raporu ile çekilen radyografilerde ateşli silah yaralanması (kuş saçması) ile uyumlu patolojiler gözlemlendiği şeklinde rapor tanzim edildi. Tüm dosya kapsamı incelenmekle şüpheli savunması, bilgi sahibi beyanları, İpsala İlçe Tarım Müdürlüğü'nün yazılı başvurusu, müşteki beyanı, kamera görüntüleri ve kriminal raporları birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin olay tarihinde müşteki Hüseyin Bülbül tarafından da beslenmekte olan sokak kedilerine ateş etmek suretiyle, bir kedinin ölümüne neden olarak üzerine atılı suçu işlediğine dair ve bir kedinin yaralanmasına neden olarak tariflenen suçu işlediğine dair hakkında kamu davası açmak üzere yeterli şüphe oluşturacak kadar delilin mevcut olduğu anlaşılmakla" denildi.