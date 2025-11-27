  • İSTANBUL
Dünya Test sürüşündeki tren, işçileri ezdi! 11 ölü var
Dünya

Test sürüşündeki tren, işçileri ezdi! 11 ölü var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Test sürüşündeki tren, işçileri ezdi! 11 ölü var

Çin’de yürütülen test sürüşü sırasında bir tren, raylarda çalışma yapan işçilere çarparak 11 demiryolu çalışanının ölümüne neden oldu.

Çin’in Yunnan eyaletinde yürütülen test sürüşü sırasında bir tren, raylarda çalışma yapan işçilere çarparak 11 demiryolu çalışanının ölümüne neden oldu.

Çin’in güneyindeki Yunnan eyaletinde meydana gelen ağır tren kazasında bir test treni, raylarda çalışma yapan ekibe çarptı.

Kunming kenti yetkililerinin aktardığına göre olay, Luoyang Kasabası Tren İstasyonu’nda yürütülen sismik ekipman denemeleri sırasında gerçekleşti.

Kaza sonucu 11 demiryolu işçisi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

