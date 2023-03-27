  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Küba sandık başına gitti
Dünya

Küba sandık başına gitti

Yeniakit Publisher
2023-03-27 06:58:00 -
Küba sandık başına gitti

Karayip ülkesi Küba'da halk, Ulusal Meclis üyelerini 5 yıllığına seçmek için sandık başına gitti.

Nüfusu 12 milyona yaklaşan Küba'da 8 milyondan fazla seçmen, yerel saatte 07.00-19.00 arasında ülkede kurulan 23 bin 648 sandıkta oy kullandı.

Ulusal Seçim Konseyinden (CEN) yapılan açıklamada, sonuçların sisteme aktarılmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu.

CEN Başkanı Alina Balseiro, seçimin şeffaf ve güvenilir şekilde tamamlandığını belirterek, katılım oranının yüzde 70,34 olduğunu kaydetti. Seçime katılım 2018'e göre, 7,91 oranında azaldığı bildirildi.

Muhalefet, seçimlerin güvenilir olmadığı gerekçesiyle halktan çekimser kalmasını istemiş, iktidar partisi ise herkesi oy vermeye çağırmıştı.

Milletvekili adaylarının yarısı belediye meclislerinden, diğer yarısı ise sendikalar ve öğrenci dernekleri gibi seçim kurulları tarafından belirlenmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Adayların Ulusal Mecliste sandalye kazanabilmeleri için kendi bölgelerinde oyların yüzde 50'sinden fazlasını almaları gerekiyor. Adayın yeterli oyu alamaması halinde ise Meclis, söz konusu bölge için atama yapabiliyor veya belediye komisyonlarının yapmasına izin verebiliyor.

Mecliste temsil edilecek 470 sandalye için 470 aday yarışıyor ancak yarışta muhalefet adayı mevcut değil. Çok partili siyasi sistemlerin aksine, Küba'da Meclise girecek adayların çoğu Küba Komünist Partisi (PCC) üyesi olarak geçiyor.

Fidel ve Raul Castro'dan sonra göreve gelen ilk Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in beş yıllık bir dönem için daha seçilmesi bekleniyor. Diaz-Canel aynı zamanda milletvekili adayı olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küba Devlet Başkanı'na anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küba Devlet Başkanı'na anlamlı hediye

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küba Devlet Başkanı'na anlamlı hediye

Fidel Castro’nun resimleriyle büyüyenleri görelim şimdi! Bizim solaklar Küba’yı da kaybetti
Fidel Castro’nun resimleriyle büyüyenleri görelim şimdi! Bizim solaklar Küba’yı da kaybetti

Siyaset

Fidel Castro’nun resimleriyle büyüyenleri görelim şimdi! Bizim solaklar Küba’yı da kaybetti

Türkiye’den krizdeki Küba’ya borç desteği
Türkiye’den krizdeki Küba’ya borç desteği

Dünya

Türkiye’den krizdeki Küba’ya borç desteği

Kübalı doktorlara, binlerce kilometre ötedeki o ülkeden tercüman olmak için geldi! Çok üzücü ve etkileyici...
Kübalı doktorlara, binlerce kilometre ötedeki o ülkeden tercüman olmak için geldi! Çok üzücü ve etkileyici...

Gündem

Kübalı doktorlara, binlerce kilometre ötedeki o ülkeden tercüman olmak için geldi! Çok üzücü ve etkileyici...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatları: Tedirgin eden çıkış! Altını olanlar, altına yatırım yapanlar haftaya altın bu rakamlarda! Çok kritik
Ekonomi

Altın fiyatları: Tedirgin eden çıkış! Altını olanlar, altına yatırım yapanlar haftaya altın bu rakamlarda! Çok kritik

Amerikan Merkez Bankası FED’in kararlarının ardından piyasada bir hafta hareketli geçti. Altın fiyatları son 2 haftadır yükseliş trendini gü..
Ayda 30 bin TL maaşla bu işleri yapacak personeller aranıyor! Başvurular her daim açık: Şartları taşıyanlar hemen alınacak
Ekonomi

Ayda 30 bin TL maaşla bu işleri yapacak personeller aranıyor! Başvurular her daim açık: Şartları taşıyanlar hemen alınacak

Koronavirüs pandemisi ile birlikte ortaya çıkan istihdam sorunu her geçen gün sektörleri ağır bir şekilde zorlamakta. Özellikle bazı meslek ..
Euro 2024'te büyük sürpriz! Dünya şaşkınlığa uğradı...
Spor

Euro 2024'te büyük sürpriz! Dünya şaşkınlığa uğradı...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri grup mücadelesinde Kazakistan, sahasında Danimarka'yı konuk etti. Ev sahibi ekip ilk yarısını 2-0 g..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23