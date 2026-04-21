Kuantum Pi siber bağımsızlık hedefinde dikkat çekti

Türkiye’nin siber güvenlikte kendi çözümlerini üretme arayışında öne çıkan adımlardan biri, Zonguldak Teknopark’tan çıktı. Kuantum Siber Güvenlik A.Ş. tarafından geliştirilen platformun, Türkiye’nin "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu kapsamında önemli bir boşluğu doldurması hedefleniyor. Yetkililer, siber güvenliğin yalnızca teknik bir konu değil, doğrudan milli güvenliğin bir parçası olduğuna dikkat çekiyor. Kuantum Pi’nin geliştirme süreci, KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri kapsamında yaklaşık 400 bin dolarlık hibe ile hayata geçirildi. Proje ayrıca Bilişim Yıldızları ve Yerli & Milli Teknoloji Geliştirme ödüllerine layık görüldü.

Uzmanlara göre, Türkiye’de kullanılan siber güvenlik çözümlerinin büyük bölümünün yabancı menşeli olması, hem maliyet hem de veri güvenliği açısından risk oluşturuyor. Yerli çözümlerin yaygınlaşmasıyla bu risklerin minimize edilmesi amaçlanıyor.

Kritik ziyaret gerçekleşti

Kuantum Siber Güvenlik A.Ş. yetkilileri, projeyi ve geldiği noktayı paylaşmak üzere Köksal Toptan ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede, Kuantum Pi platformunun teknik yapısı ve Türkiye’nin siber güvenlikte bağımsızlık hedeflerine sağlayacağı katkılar detaylı şekilde ele alındı. Görüşmede ayrıca, yerli siber güvenlik çözümlerinin kamu kurumlarında yaygınlaştırılması ve kritik altyapılarda kullanımının artırılması konuları gündeme geldi.

KOBİ’lere yaygınlaştırılması planlanıyor

Kuantum Pi’nin önümüzdeki süreçte kamu kurumlarında pilot olarak uygulanması, kritik altyapılarda devreye alınması ve KOBİ’lere yaygınlaştırılması planlanıyor. Bu adımların, Türkiye’nin siber güvenlikte dışa bağımlılığını azaltarak stratejik bağımsızlığını güçlendirmesi bekleniyor. Zonguldak Teknopark’tan çıkan proje, Anadolu’da geliştirilen yüksek teknoloji ürünlerinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Uzmanlar, bu tür yerli girişimlerin desteklenmesinin Türkiye’nin küresel teknoloji rekabetindeki konumunu güçlendireceğini belirtiyor.

Kuantum Pi, yerli mühendislik gücüyle geliştirilen ve Türkiye’nin dijital güvenliğini sağlamayı hedefleyen stratejik bir teknoloji olarak öne çıkmaya devam ediyor.