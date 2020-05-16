  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Savaş Manço kimdir? Barış Manço'nun abisi Savaş Manço neden öldü?

Turizm sektörü açılıyor mu? 2020 turizm açılış tarihi belli oldu

YKS'ye kaç gün kaldı? YKS nasıl yapılacak?

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?

20 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
için kalan
Aktüel

Kuaförlerde yoğun mesai

TEKİRDAĞ (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında 1 ayı aşkın süredir kapalı kalan berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin açılmasıyla bayram öncesi yoğunluk başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 19:59:02 -
Kuaförlerde yoğun mesai

TEKİRDAĞ (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında 1 ayı aşkın süredir kapalı kalan berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin açılmasıyla bayram öncesi yoğunluk başladı.


Tekirdağ’da Gazibey Mahallesi Yeniyol Sokak’ta Altın Makas Bayan Kuaförü işletmecisi Serkan Mengütay, “1 aydan fazla süre sonra işimize sevinçli bir şekilde güzel başladık. Randevulu şekilde çalışıyoruz, pek bir sıkıntımız yok. Hijyen konusuna çok önem veriyoruz. Müşterilerimiz de hijyen kısmına uyuyor. Herkes maskesiyle, eldiveniyle geliyor. Biz de kendimize düşen görevi yaparak, her türlü tedbiri aldık. Eskiye göre daha güzel çünkü randevulu sisteme göre çalışıyoruz. Tarifemizde değişiklik yok” dedi.


Mengütay, “Korona virüs salgını, tüm dünya için sıkıntılı bir durum. Dünyamız, Türkiye’miz inşallah bu hastalığı en kısa zamanda atlatır. Hep birlikte bu virüsü yeneceğimize inancım tam” diye konuştu.


Kuaför Serkan Mengütay, yaklaşan bayram nedeniyle de yoğunluğun başladığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı