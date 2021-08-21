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Ekonomi KÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

KÜ öğretim üyesi alacak

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklaya göre 31 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 13:43:00 -
KÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre Kocaeli Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan “Akademik Personel Atama Yönergesi”nin koşullarını sağlamış olmak şartıyla öğretim üyesi alınacak.

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar tarafından;

Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve Üniversitemiz http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya (fiziki olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 adet (CD, DVD veya USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklar.

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar tarafından;

Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve Üniversitemiz http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya (fiziki olarak) ve bu dosyadaki belgeleri  içeren  PDF formatında hazırlanmış olan  4  adet  (CD,  DVD veya USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır.  2547  sayılı Kanun’un  24/d  maddesi  uyarınca,  adaylar  doçentlik  sözlü  sınavı  için  http://perdb.kocaeli.edu.tr/docentlik_sozlu_sinav.php  adresinden  gerekli  belgelere ulaşabilecekler.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar tarafından;

Doktora diploması, özgeçmiş, yabancı dil belgesi ve Üniversitemiz http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya (fiziki olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 adet (CD, DVD veya USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklar.

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