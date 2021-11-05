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Eğitim KTÜ’den 26 akademisyen dünyadaki en başarılı bilim insanları listesinde
Eğitim

KTÜ’den 26 akademisyen dünyadaki en başarılı bilim insanları listesinde

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) görevli 26 öğretim üyesi, dünyadaki en başarılı bilim insanları listesinde yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 10:56:00 -
KTÜ’den 26 akademisyen dünyadaki en başarılı bilim insanları listesinde

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Stanford Üniversitesi bilim insanları tarafından, farklı alt disiplinlerde dünyadaki 7 milyon bilim insanı arasından ilk yüzde 2'lik dilime giren 100 bini aşkın kişiden oluşan liste yayımlandı. Liste hazırlanırken bilim insanlarının h-indeksi, yayın ve atıf sayısı gibi önemli ölçütler göz önüne alınarak 22 bilimsel alan ve 176 alt alanda sıralama yapıldı. Türkiye'den, 2020 yılı verilerine göre 1149 bilim insanının yer aldığı listede, KTÜ'den de 26 akademisyen bulunuyor.

Listede yer alan öğretim üyelerinin adları şöyle: "Prof. Dr. Ahmet Sarı, Prof. Dr. Gökhan Aydın, Prof. Dr. Hacı Deveci, Prof. Dr. Bayram Erçıkdı, Prof. Dr. Ayhan Kesimal, Prof. Dr. İbrahim Alp, Prof. Dr. Kamil Kaygusuz, Prof. Dr. İzzet Karakurt, Doç. Dr. Ferdi Cihangir, Doç. Dr. Ersin Yener Yazıcı, Prof. Dr. Orhan Aydın, Prof. Dr. İsmail Aydın, Prof. Dr. Zekeriya Bıyıklıoğlu, Prof. Dr. Tayfun Dede, Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Prof. Dr. Volkan Kahya, Prof. Dr. Aykut Akgün, Doç. Dr. Ümit Demirbaş, Doç. Dr. Gül Deniz Çaylı, Prof. Dr. İsmail Hakkı Altaş, Prof. Dr. Aykut Çanakçı, Prof. Dr. Selçuk Bilgen, Prof. Dr. Murat Topbaş, Prof. Dr. Gençağa Pürçek, Doç. Dr. Temel Varol, Prof. Dr. Tevfik Küçükömeroğlu."​​​​​​​

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