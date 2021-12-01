KTÜ personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Karadeniz Teknik Üniversitesi 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ‘’Ortaöğretim” 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); “Ön Lisans” 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93)” ve “Lisans” 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacak.

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