KTÜ personel alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere hemşire, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli ve teknisyen alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Karadeniz Teknik Üniversitesi 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ‘’Ortaöğretim” 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); “Ön Lisans” 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93)” ve “Lisans” 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacak.
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