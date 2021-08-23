KTÜ öğretim üyesi alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuracak adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve “Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri ile İlgili Yönerge”sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir. Kadrolara başvurular 23.08.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile geçerli olacak. Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri ile İlgili Yönerge’ye Üniversitenin www.ktu.edu.tr/personel web sayfasındaki mevzuat kısmından ulaşabilirsiniz.
Başvuru dilekçeleri “www.ktu.edu.tr/personel-formlar” adresinden temin edilebilir.
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