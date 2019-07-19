KTO Karatay’ın projesi TAEK’ten kabul gördü

Sektörde nitelikli mühendisler yetiştiren Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Ayben Karasu Uysal’ın “CERN-ALICE Deneyi Difraktif Dedektörü Tasarımı ve Performans Testleri” projesi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan (TAEK) kabul gördü.

CERN-ALICE Deneyi’ne Türkiye’de ilk ve tek tam üye olan aynı zamanda sektörle iç içe nitelikli mühendislik eğitimi sunan KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, başarılı çalışmalarına bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyor. KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Ayben Karasu Uysal’ın TAEK’e sunduğu “CERN-ALICE Deneyi Difraktif Dedektörü Tasarımı ve Performans Testleri” projesi kabul gördü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öncülüğünde yürütülecek olan projede bölüm akademisyenlerinin yanı sıra, İstanbul Üniversitesi akademisyenleri ile CERN-ALICE Deneyi’nde görev yapan akademisyen ve bilim insanları da yer alacak.

Proje, ALICE Deneyi’ne rehberlik edecek

Proje ile ALICE Deneyi alt dedektörlerinden olan ALICE Difraktif (AD) dedektörünün performansının incelenmesi, dedektörün temel özelliklerinin belirlenerek bu özelliklerin difraktif etkileşmeleri tanımlamaya yeterli olup olmadığının anlaşılması amaçlanıyor. Aynı zamanda AD dedektörünün, 2021 yılında başlayacak olan LHC’nin (Büyük Hadron Çarpıştırıcısı) 3. çalışma periyodundaki koşullara hazır hale getirilmesi için gerekli iyileştirmeleri belirlemek ve dedektörün yeniden tasarımının yapılması hedefleniyor. Proje, LHC’nin 2021 yılında başlaması planlanan 3. çalışma döneminde beklenen yeni analiz yöntemleri geliştirilerek incelenecek ve araştırmanın sonuçları ALICE iyileştirme programı kapsamında yapılacak faaliyetler için de bir rehber oluşturacak.

Araştırmaların inovatif dedektör sistemleri için yeni teknikler geliştirebilme, veri analiz edebilme ve teorik modeller üretebilme konularında çalışmalara katkı sağlaması amaçlanıyor.