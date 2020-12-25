KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Bayram Sade, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KONYA (AA) - Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sade, AA muhabirlerinin çektiği, yaşam, spor ve haber kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Haber kategorisinde oyunu, İstanbul'un simgelerinden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılması sonrası namaz kılınmaya başlandığı gün çekilen, "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafa veren Sade, yaşam kategorisinde de İsa Terli'nin "6 güzel adam" fotoğrafını oyladı.

Rektör Sade, spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarını seçti.

Anadolu Ajansının çalışmalarını çok kıymetli bulduğunu, ülke ve dünya gündemini AA'nın haberlerinden takip ettiğini belirten Sade, "Anadolu Ajansının habercilikteki, özellikle de görsel habercilikteki yeri tartışılmaz. Bu anlamda oylamaya sunulan görsellerin her birinin de çok başarılı olduğunu söylemek istiyorum. Her biri ayrı ayrı anlamlar içeren, gündemi özetleyen, iyi yakalanmış fotoğraflardan, Aralarından seçim yapmak da bu nedenle zor oldu. Fotoğrafları çeken arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.



