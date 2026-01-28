KTO Karatay Üniversitesi ile TÜGVA Arasında İhtisas Akademisi İş Birliği Protokolü İmzalandı

KTO Karatay Üniversitesi ile TÜGVA arasında İhtisas Akademisi İş Birliği Protokolü imzalandı. Öğrencilere akademik eğitimler sunulması, sosyal bilinçlerinin geliştirilmesi, disiplinler arası etkileşimin artırılması ve nitelikli akademik çalışmalarla literatüre katkı sağlanması hedefiyle imzalanan protokol törenine, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç ve TÜGVA Üniversiteler Koordinatörü İsmail Hakkı Karagüzel katıldı.

“İş Birliğimiz ile Üniversite Çağındaki Öğrencilerin Akademik Birikimlerinin Güçleneceğine İnanıyoruz”

Törenin açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç; “TÜGVA ile olan iş birliğimizden dolayı çok memnunuz. Üniversitemiz ile TÜGVA arasında hayata geçirilen İhtisas Akademisi İş Birliği Protokolü sayesinde üniversite çağındaki öğrencilerin akademik birikimlerinin güçleneceğine, ulusal ve uluslararası gelişmelere karşı daha donanımlı ve bilinçli bir bakış açısı kazanacaklarına inanıyorum. Bu noktada hedefimiz ortak. Bütün derdimiz ve gayretimiz gençleri iyi yetiştirmek. Böyle bir imkânı üniversitemize tanıdığınız için teşekkür ediyor, iş birliğimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Gençlerimizin Akademik ve Sosyal Yönden Gelişimlerini Destekliyoruz”

TÜGVA Üniversiteler Koordinatörü İsmail Hakkı Karagüzel; “Üniversite çağındaki gençlerimizin akademik ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında KTO Karatay Üniversitesi ile bu protokolü imzalamak bizim için çok kıymetli ve değerli. İhtisas Akademisi çerçevesinde gerçekleştirilecek eğitim, seminer ve akademik faaliyetlerin gençlerimizin vizyonuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Üniversite öğrencilerine bu fırsatları tanıdığınız ve imkânı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Tören, protokolün imzalanması, hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.