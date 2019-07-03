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Kruse: "Verdiğim en doğru karar Fenerbahçe’de olmaktı"

Fenerbahçe’nin, 3 yıllığına renklerine kattığı Alman milli futbolcu Max Kruse, "Verdiğim en doğru karar Fenerbahçe’de olmaktı" dedi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 21:18
Kruse: "Verdiğim en doğru karar Fenerbahçe’de olmaktı"

Fenerbahçe’nin, 3 yıllığına renklerine kattığı Alman milli futbolcu Max Kruse, "Verdiğim en doğru karar Fenerbahçe’de olmaktı" dedi.


Alman golcü Max Kruse, sarı-lacivertli kulüple 3 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra Fenerbahçe Televizyonu’nun sorularını yanıtladı. Verdiği en doğru kararın Fenerbahçe’ye gelmek olduğunu dile getiren Max Kruse, sarı-lacivertli camianın hem Avrupa çapında hem de Türkiye’nin en büyük kulübü olduğuna vurgu yaptı.


Sözlerine ilk izlenimlerini paylaşarak başlayan Alman golcü, kendisini harika hissettiğini ve Şükrü Saracoğlu’ndaki atmosferin kendisini heyecanlandırdığını şu şekilde ifade etti:


“Kendimi harika hissediyorum. İlk izlenimimin çok olumlu olduğunu söyleyebilirim. Stadı ilk defa gezdim ve burada olmak, bu harika atmosferi hissedebilmek inanılmazdı. Çok heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Umarım ilk golümü çok erken atarım. Stadı gezdim fakat taraftarın doldurduğu stadı görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.



"Büyük başarılarda pay sahibi olmak istiyorum"


Yıldız futbolcu, camianın kazanacağı büyük başarılarda pay sahibi olma isteğini ise şu şekilde ifade etti:


“Geçen seneden çok daha iyi bir sene olacağını ümit ediyorum. Böylesine harika bir kulüp, camia ve takım çok daha iyi yerlere gitmeyi ve çok daha büyük başarılar kazanmayı hak ediyor.”


‘10’ numaralı formanın kendisini gururlandırdığını ve bu formanın geçmişte çok önemli isimler tarafından temsil edildiğinin farkında olduğunu söyleyen Kruse, “Birçok efsanenin Fenerbahçe’de 10 numarayı taşıdığını biliyorum ve bunu taşımak bana da nasip oldu. Hem benim için hem de kulüp için 10 numara çok çok önemli. Umarım ki bu kulübün çok önemli parçası olurum ve büyük başarılara imza atarım” diye konuştu.



"Tolgay ve Tolga’yı tanıyorum"


Takımda Tolgay Arslan ve Tolga Ciğerci’yi tanıdığını da ifade eden başarılı futbolcu, “Türkiye’den Tolgay Arslan’ı çok iyi tanıyorum. Hamburg’dan tanışıyoruz ve gelmeden önce onunla konuştum. Buranın harika bir şehir olduğunu ve inanılmaz bir kulüp olduğunu belirtti. Bir araya geleceğimiz için çok mutluyum. Ayrıca Tolga Ciğerci’yi de tanıyorum. Şimdilik bu iki isim dışında bizzat tanıdığım isim yok ama bu akşam bütün takımla bir araya geleceğim. Herkesle tek tek tanışacağım, bunun için sabırsızlanıyorum” şeklinde bir açıklamada bulundu.



"Gerçekten buraya geldiğim için mutluyum"


Fenerbahçe’ye transfer haberinin yakın çevresi tarafından çok olumlu karşılandığını dile getiren Max Kruse, “Fenerbahçe’ye geleceğimi söylediğimde tepkiler çok olumluydu. Ayrıca arkadaşlarım gurur duydu. Onlar kalbimin sesini dinlememi istediler. Fenerbahçe gerçekten beni çok istedi ve buranın ne kadar ünlü ve Avrupa çapında bilinen, aynı zamanda Türkiye’deki en büyük kulüp olduğunu söylediler. Gerçekten buraya geldiğim için mutluyum, doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu.


Son olarak kendi sosyal medya hesabından paylaştığı videoya ilişkin olarak Alman oyuncu, “O videoyu menajerimle birlikte hazırladık. Fenerbahçe’de geçmiş dönemlerde forma giyen isimlere yer verdik. Aynı zamanda ben de yer aldım. Beğenilmesine çok sevindim” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 21:18
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