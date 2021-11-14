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Medya KRT TV'de şok istifa! 'Hiçbir zaman müptezel yandaşlığı seçmedim'
Medya

KRT TV'de şok istifa! 'Hiçbir zaman müptezel yandaşlığı seçmedim'

KRT TV'den istifa ettiğini açıklayan Bahar Feyzan, zehir zemberek sözlerle muhalefetin içinde bulunduğu hali tarif etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 17:28:00 -
KRT TV'de şok istifa! 'Hiçbir zaman müptezel yandaşlığı seçmedim'

 Yeniakit.com.tr 

KRT TV'de bir istifa şoku daha yaşandı. Televizyonun ekran yüzlerinden Bahar Feyzan kanalla yollarını ayırdığını duyurdu.

'Hiçbir zaman kör muhalifliği seçmedim'

Insatagram hesabından paylaşımda bulunan Feyzan, iktidar düşmanlığı ile gözleri kararmış muhalefet yandaşı medyayı şöyle tarif etti:

"Hiçbir zaman kör muhalifliği ve müptezel yandaşlığı seçmedim. Ben rövanşist değil haberciyim."

Televizyon yönetimi ile fikir uyuşmazlığı yaşadığını belirten Bahar Feyzan, "istifa" açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"KRT TV ile fikir uyuşmazlığımız sebebiyle yollarımızı ayırdık. Daha önce de belirttiğim gibi; sonuna eklenen 'CI' ekinden başka hiçbir kurum, haberciyi daha haberci yapmaz. Hiçbir zaman kör muhalifliği ve müptezel yandaşlığı seçmedim. Ben rövanşist değil haberciyim. Memleket sorunu olan, ideali işinden büyük insanlar doğuran bu dönem, umarım siyaset değişince kendine dönüşmez. Ben her zaman haberci kimliğimle vardım, olmaya da devam edeceğim. Bunun yeri ve zamanını önümüzdeki günler belirleyecek. Herkese çok teşekkürler."

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