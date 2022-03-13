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Gündem KRT canlı yayınında Gezi'yi güzelledi! Levent Üzümcü'den üstü kapalı 'sokak' çağrısı
Gündem

KRT canlı yayınında Gezi'yi güzelledi! Levent Üzümcü'den üstü kapalı 'sokak' çağrısı

KRT canlı yayınında konuşan Levent Üzümcü, Gezi kalkışmasını güzelleyerek üstü kapalı "sokak" çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 23:14:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Levent Üzümcü, KRT canlı yayınında Gezi kalkışmasını güzelledi.

"Eğer Gezi Parkı’nda biz 'hayır' dediğimiz şeyin ardında o gün ona 'hayır' diyen karşısında, tanınır kişiler olarak durabilseydik, bugün kötülük o kadar büyümezdi Türkiye’de." diyen Üzümcü, üstü kapalı "sokak" çağrısı yaparak, "Herkes o gün neyi kaçırdığını fark ediyor." dedi.

Neredeyse uyuşturucuyu da güzelleyecekti!

Oyunculara yönelik uyuşturucu operasyonlarının bir düzmece olduğunu iddia ederek adaleti hedef alan Üzümcü, şöyle devam etti:

Cihangir’de yaşayan oyunculara uyuşturucu davaları açarak onları susturmaya çalıştılar. Eğer susarlarsa onlara TRT’de iş verebileceklerini ünlü yapımcılarla çalışabileceklerini söylediler. Böyle bir dünya yaşandı. Ben hala iki tane oğlum ve onun yaşıtları daha iyi bir dünyada yaşayabilsin diye bunu bir insani sorumluluk olarak görüyorum.

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