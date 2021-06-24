Koronavirüs salgınının bitmesi için toplumun en az yüzde 70’inin aşı olması gerekiyor. 25 Haziran itibariyle ülkemizde 18 yaş üstü vatandaşlar aşı olmaya başlayacak. Aileler ise çocuklarının aşı olup olmayacağını, kronik hastalıkları bulunan çocukların aşı randevu sistemine dahil edilip edilmeyeceklerini merak ediyor. Peki, kronik hastalığı olan çocuklar ne zamana aşı olur?

Kronik hastalığı olan çocuklar ne zaman korona aşısı olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki çalışmaları, uygulamaları değerlendiriyor. Ülkeden ülkeye farklı yaklaşımların olduğunu biliyoruz. Biz en azından şunu yapmak istiyoruz, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Devamında çok uzun sürmez, muhtemelen 1 hafta 10 gün olabilir, özellikle kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan kişileri aşılamış olacağız. Bunun dışında hangi 18 yaş altı grubunun tanımlanıp aşılanmasıyla ilgili bir netliğimiz yok. Bununla ilgili Bilim Kurulu zaten değerlendiriyor, gelişmelere göre bunu aktarmış oluruz" dedi.