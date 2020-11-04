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Aktüel Kron Telekomünikasyon'dan yönetim kurulu üyelerindeki değişikliklere ilişkin açıklama
Aktüel

Kron Telekomünikasyon'dan yönetim kurulu üyelerindeki değişikliklere ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2020-11-04 18:07:41 -
Kron Telekomünikasyon'dan yönetim kurulu üyelerindeki değişikliklere ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Kron Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ, şirket yönetim kurulu üyelerinden Kamil Orman'ın istifasının kabulüne ve yerine ilk genel kurulda onaylanmak üzere Adalet Yasemin Akad'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildiğini bildirdi.

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirket Yönetim Kurulumuzun 4 Kasım 2020 tarihinde yaptığı toplantıda, Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinden Kamil Orman'ın istifasının kabulüne ve yerine ilk genel kurulda onaylanmak üzere Adalet Yasemin Akad'ın seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.



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