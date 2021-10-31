  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Krize neden olmuştu! İstifa edecek mi? Flaş açıklama
Dünya

Krize neden olmuştu! İstifa edecek mi? Flaş açıklama

Açıklamaları başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri ve Lübnan arasında krize neden olan Enformasyon Bakanı George Kardahi, istifasının söz konusu olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 17:05:00 -
Krize neden olmuştu! İstifa edecek mi? Flaş açıklama

Açıklamaları başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri ve Lübnan arasında krize neden olan Enformasyon Bakanı George Kardahi, istifasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Kardahi, Suudi Arabistan yönetiminin "Yemen'deki politikasını eleştirmesinin" ardından yaşanan diplomatik krize ilişkin Lübnan merkezli televizyon kanalı El-Cedid'e konuştu.

Lübnanlı Bakan, istifa edip etmeyeceği hakkında yöneltilen soruya, "Hükümetten istifam söz konusu değil." cevabını verdi.

Lübnan Enformasyon Bakanı'ndan Yemen suçlaması

Lübnan Enformasyon Bakanı Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayımlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Kardahi'nin Yemen'le ilgili Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları üzerine önce Suudi Arabistan, ardından Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Enformasyon Bakanı Kardahi'nin krize yol açan ifadeleri üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati de yazılı açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.

Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emlak mafyası bezdirdi! Sonunda harekete geçildi
Konut Projeleri

Emlak mafyası bezdirdi! Sonunda harekete geçildi

Milyonlarca liralık aidatların toplandığı dev siteler, illegal grupların rant kapısı oldu. Kendilerini profesyonel site yönetim şirketi olar..
Canlı yayında Özgür Demirtaş fıkrası
Siyaset

Canlı yayında Özgür Demirtaş fıkrası

CNN Türk'te yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Gazeteci Zafer Şahin'in Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı..
Her şey değişiyor! Cumhurbaşkanlığı harekete geçti! Kritik adımlar geliyor
Ekonomi

Her şey değişiyor! Cumhurbaşkanlığı harekete geçti! Kritik adımlar geliyor

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporunda 'Cari fazla ile fiyat istikrarı da sağlanır' vurgusunu yaptı. Bununla ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay