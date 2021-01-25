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Dünya Kriz sonunda patlak verdi! Çin ve Hindistan arasında çatışma
Dünya

Kriz sonunda patlak verdi! Çin ve Hindistan arasında çatışma

Çin ve Hint askerleri arasında sınır bölgesi olarak bilinen Naku La'da çatışma çıktı. Çatışmada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 10:48:00 -
Kriz sonunda patlak verdi! Çin ve Hindistan arasında çatışma

Çin ve Hint askerlerinin, sınır bölgesinde bir kez daha çatışmaya girdiği ileri sürüldü.

Hint basınında yer alan haberlerde, askerlerin, üç gün önce Hindistan'ın Nepal ve Butan arasındaki Sikkim eyaletinin kuzeyindeki Naku La geçidinde çatıştığı, her iki taraftan da yaralıların olduğu bildirildi.

Çin ve Hint askerleri, 2020 Haziran'ında sınırın kuzeybatısındaki Ladak bölgesinde bulunan Galvan Vadisi'nde çatışmış, olayda 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti.

İki ülke arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı Çin ve Hindistan arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.  Akarsuların, göllerin, buzulların ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor. 

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de Çin'in bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

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