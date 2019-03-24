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Kriz sonrası Melo'dan Albayrak paylaşımı!

Galatasaray'ın eski yıldız oyuncusu Felipe Melo, yönetimin mali kurulda yaşadığı şok nedeniyle Abdurrahim Albayrak'a destek veren bir paylaşımda bulundu.

24 Mart 2019 Pazar 22:57
Kriz sonrası Melo'dan Albayrak paylaşımı!

Galatasaray'dan ayrılmasına rağmen bağlarını koparmayan ve her seferinde tüm desteğini sosyal medyadan duyuran Brezilyalı futbolcu Felipe Melo bu kez de Abdurrahim Albayrak'a destek veren bir paylaşımda bulundu.

Mali Genel Kurulda idari ( yönetsel) bakımdan ibra edilmeyen Galatasaray'da dengeler bir anda değişti ve Sarı Kırmızılı yönetim bu karara sert tepki gösterdi.

Mevcut yönetimde Mustafa Cengiz'in sağ kolu olan ve Galatasaraylılığı ile adından sıkça söz ettiren Abdurrahim Albayrak'a eski futbolcuları Melo'dan destek geldi.

Sarı Kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra camia ile olan bağlarını koparmayan ve destek mesajlarını ösosyal medya üzerinden ulaştıran Brezilyalı tecrübeli futbolcu bu kez de yönetim olarak zor günler geçiren Abdurrahim Albayrak'a Instagram üzerinden bir mesaj yolladı. Melo'nun mesajında "Büyük başkan bizi bırakma" ifadeleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 22:57
  1. Galatasaray
  2. Melo

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