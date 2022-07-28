Kriz kapıda: Almanya'da enflasyon beklentileri aştı
Almanya'da enflasyon, gaz krizinin etkisiyle Temmuz ayında beklentilerin üzerine çıktı.
Almanya'da enflasyon, Rusya'nın doğal gaz akışını azaltmasının etkisiyle Temmuz ayında beklentilerin üzerine çıktı.
Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, AB uyumlu tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 arttı.
Haziran ayında enflasyon yüzde 8,2 olmuştu.
Ekonomistler Temmuz ayında enflasyonun yüzde 8,1'e gerilemesini bekliyorlardı.