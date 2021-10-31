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Dünya Kriz çıkaran Kardahi’nin bırakmak isteğine red
Dünya

Kriz çıkaran Kardahi’nin bırakmak isteğine red

Lübnan yönetimi, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinden verdikleri kararları yeniden düşünmeye çağırırken, krize sebep olan bakanın istifa girişimi partisince reddedildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 20:47:00 -
Kriz çıkaran Kardahi’nin bırakmak isteğine red

Lübnan’daki Hristiyan Marada Hareketi lideri Süleyman Franciye, Suudi ile diplomatik krize sebebiyet veren Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi’nin istifa etmek istediğini ancak bunu reddettiğini söyledi. Frangieh, Twitter’dan Kardahi’nin, kendisine, Cumhurbaşkanlığı’na istifasını sunma teklifinde bulunduğunu belirterek, “Bu teklifini reddettim çünkü o yanlış bir şey yapmadı” dedi.
Suriye rejimi ve Hizbullah ile yakınlığıyla bilinen Marada Hareketi’nin lideri Franciye, Kardahi’nin arkasında durduklarını söyledi. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, dün Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerin kopmasına neden olan Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi’ye ulusal çıkarları gözeterek uygun bir karar alması teklifinde bulunmuştu.

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