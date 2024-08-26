Kritik seviye aşıldı: Petrol gerginliğe dayanamadı!

Petrol fiyatlarında bir süredir ana belirleyici unsurlardan biri olan jeopolitik gelişmeler yeni haftanın ilk işlem gününde de etkisini hissettirdi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısının ardından haftanın ilk işlem gününde Brent petrol 80 dolar sınırına dayanırken, ABD ham petrolü de 75 doları aştı.

İsrail’e ait 100 savaş uçağının hafta sonunda Güney Lübnan’ı vurarak Hizbullah’a ait binlerce füze rampasını imha etmesinin ardından Orta Doğu yeniden tansiyon yükseldi.

İsrailli yetkililer, Hizbullah’ın, Temmuz ayında üst düzey bir yetkilisinin öldürülmesine misilleme olarak ülkeye saldıracağına yönelik kesin istihbarat üzerine bu operasyonun düzenlendiğini açıkladılar.

İsrail 48 saatlik olağanüstü hal ilan etti ve ana havaalanını birkaç saatliğine kapattı, çok sayıda yabancı havayolu uçuşlarını iptal etti.

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İsrail’e göre Hizbullah 200’den fazla roket atarak karşılık verdi, ancak İsrailli yetkililer çok sınırlı hasar oluştuğunu söyledi.

Hem İsrail hem de Hizbullah, devam eden düşük seviyeli çatışmalara rağmen operasyonlarının şimdilik sona erdiğini duyurdu.

İsrail havaalanını yeniden açtı ve günün erken saatlerinde halkın toplanmasına getirilen kısıtlamaları hafifletti.

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, herhangi bir İsrail askeri üssünde hasar olmadığını söyledi.

İsrail ordusu pazar gecesi halka yeniden güvenlik kısıtlamaları getirmeyerek yakın zamanda başka bir saldırı beklemediğini gösterdi.

Kahire’de İsrail ile Hamas arasında Gazze’de ateşkes sağlanmasını amaçlayan müzakereler ise pazar günü planlandığı gibi başladı. Ancak görüşme sonrası Hamas’ın sözcüsü Usame Hamdan, Telegram hesabından yaptığı açıklamada İsrail’in “ateşkes için yeni koşullar belirlediğini” ve süreci “hala oyaladığını” söyledi. ABD Başkanı Joe Biden’ı da eleştiren Hamdan, ABD yönetimini “seçimi kazanmak amacıyla sahte bir şekilde anlaşmanın yakın olduğu umudunu” yaratmakla suçladı.