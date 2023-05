Kritik seçim çağrısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerini açıkladılar

Türkiye'de 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine artık bir hafta kaldı.Türkiye Uluslararası Müslüman Âlimler Dayanışma Derneği (UMAD) ve İslam Âlimleri Vakfı'ndan kritik seçim çağrısı geldi.

UMAD ve İslam Âlimleri Vakfı, gerekçeleri madde madde sıralayarak Başkan Erdoğan'a desteğini ilan etti.

'Tüm Müslümanların umudu'

Yapılan açıklamada, ''Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimizin ve tüm Müslümanların umududur.'' denildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer evrildi;

Türkiye Uluslararası Müslüman Âlimler Dayanışma Derneği (UMAD) ve İslam Âlimleri Vakfı olarak aziz milletimize çağrımızdır!

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye yüzyılı olacak

Türkiye Cumhuriyeti devleti son yirmi yıldır özgürlükler alanında, uluslararası ilişkilerde, ileri sanayi ve yüksek teknolojide, şehirleşmede, kalkınmada, eğitim, spor ve sanat dallarında, ulaşım ve iletişimde, terörle mücadelede ve sayılamayacak kadar daha pek çok alanda üstün gelişmeler elde etmiştir. Daha önce kendisine vurulan prangaları tek tek kırarak dünya siyasetinde söz sahibi olmuştur. Allah’ın izniyle bundan sonra da aynı irade ve siyasî istikrar sayesinde Türkiye yüzyılı olacaktır.

Bu itibarla;

⁃ Millî ve manevi değerlerimize sahip çıkan,

⁃ Aileyi ve toplumu korumak için hiçbir zararlı akıma geçit vermeyen,

⁃ Ayasofya’yı Fatih Sultan Mehmed’in vakfiyesi gereği yeniden camiye çeviren,

⁃ Yüzlerce tarihi eser ve camiyi restore eden,

⁃ Başörtüsü yasağı zulmüne karşı özgürlük ve serbestlik getiren,

⁃ Vesayetlere son veren,

⁃ İmam hatiplilerin üniversiteye girişini engelleyen katsayı zulmünü ortadan kaldıran,

⁃ Kur’an kurslarını ve hafızlık müesseselerini canlandıran,

⁃ Dinî eğitimi her alanda yaygınlaştıran,

⁃ Seçmeli Kur’an ve Siyer derslerini müfredata koyan,

⁃ İnancının gereğini yerine getiren vatandaşlarımızı kamusal alan dayatmalarından kurtaran,

⁃ Üretim ve istihdam sağlayanların önündeki bürokratik engelleri kaldıran,

⁃ Ulaşımda yeni inşa ettiği yollar, köprüler, tüneller ve hava limanlarıyla büyük bir atılım yapan,

⁃ Mazlumların ve vatanlarından sürgün edilenlerin sığınağı ve umudu haline gelen,

⁃ Fakir fukarayı ev sahibi yapan ve verdiği sözleri tutan,

⁃ Afetzedelere en kısa zamanda evlerini teslim eden,

⁃ Asrın felaketini dahi bahane göstermeden seçime onay veren,

⁃ Ülkemizin yer altı zenginliğini keşiflerle açığa çıkartıp canlandıran,

⁃ Türkiye’yi uzay çağına, yeni bir yüzyıla hazırlayan,

⁃ Kendi yerli arabasını, hızlı trenini üreten,

⁃ Savunma sanayisindeki başarısıyla devletimizi dış mihrakların baskısından koruyan,

⁃ Millî muharip uçağını, tankını, gemisini, füzelerini, uydusunu yapan,

⁃ Şehir hastaneleri kurarak sağlıkta ve tıpta gelinen seviyelerle devrimler gerçekleştiren,

⁃ Hastalara, yaşlılara, dullara, yetimlere aylık bağlayan, el uzatan,

⁃ Kültüre, spora, eğitime önem vererek bu sahalara yüzlerce tesis ve kurum kazandıran,

⁃ Kitap ve kütüphanelerle, yurtlar ve burslarla öğrencilere en iyi imkanlar sunan,

⁃ Kudüs ve Filistin davasını her zeminde savunan,

⁃ “Dünya beşten büyüktür!” diyerek her zaman zulme karşı direnen,

⁃ Dünya liderleri arasında itibarı ve kudreti olan,

⁃ Azerbaycan, Karabağ, Libya, Kıbrıs, Akdeniz’de ve diğer bazı ülkelerdeki tuzakları boşa çıkaran,

⁃ Yüzyıllarca Batı tarafından sömürülmüş Afrika ülkeleriyle ticaret bağları kuran ve iş birliği tesis eden,

⁃ Fakir ülkelere gıda, sağlık ve savunma konularında yardımını esirgemeyen,

⁃ Savaşların mağdur ettiği ülkelere enerji ve tahıl koridorlarıyla yardım konusunda aracı olan,

⁃ Balkanlarda, Kafkaslarda ecdat yadigarı eserlere ve tarihimize sahip çıkan,

⁃ İslam dünyasının ve mazlumların her daim hayır duasını alan,

⁃ Türk dünyasını ve devletlerini Kızıl Elma ülküsü etrafında birleştiren, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimizin ve tüm Müslümanların umududur.

Aziz milletimiz!

Biz, KUR’AN’a ortaçağ zihniyeti diyenlerle değil, Kur’an’a hizmet edenlerle beraberiz.

Biz, Bölücüler ve İslam düşmanlarıyla değil, ülkesi ve milleti için çalışanlarla beraberiz.

Biz, emperyalistlerin, İslam düşmanlarının, terörü destekleyenlerin ve onlarla işbirliği yapanların yanında değil, ülkesini, bayrağını, mukaddesatını, şehitlerini saygıyla ananların yanındayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız

Biz, işte tüm bunlardan dolayı, hain Fetöcülerin ve bölücü teröristlerin korkulu rüyası, emperyalistlere karşı dik duran ve boyun eğmeyen dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız ve dünyanın her yerindeki Müslümanlar gibi biz de ona duacıyız.

Allah Teala yâr ve yardımcımız olsun. O, bize yeter. O ne güzel vekildir. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.