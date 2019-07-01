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Kritik karar! Dizel araçlara yasak başladı

Fransa’nın Paris şehrinde hava kirliliğine önlemek amacıyla, 2006 yılı öncesine kayıtlı dizel araçların şehre girişi bugünden itibaren yasaklanıyor.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:35
Kritik karar! Dizel araçlara yasak başladı

Paris'te hava kirliliğine önlemek amacıyla, 2006 yılı öncesine kayıtlı dizel araçların şehre girişi bugünden itibaren yasaklanıyor.

2017'den beri hava kirliliğine karşı mücadele veren Paris, bugünden itibaren 2006 öncesine kayıtlı olan dizel araçların şehre girişini yasaklıyor. Fransa medyası, bu yasağın 800 bin aracı ilgilendirdiğini, 13 yaşından büyük olan araçların hafta içi günlerde şehir içinde kullanılamayacağını duyurdu.

Yeni yasağa göre, yasağı delen otomobil ve motosikletlere 68, kamyonlara ise 135 Euro para cezası uygulanacak. Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan bu yasakla birlikte, havadaki nitrojen oranının %23 azaltılacağı öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:35
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  3. dizel araçlar
  4. Fransa
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  7. motosikletler
  8. otomobil

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