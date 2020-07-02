Kritik 'ikinci dalga' iddiası: Virüs şeklinde olmayacak

Gazeteci yazar Ergün Diler, dünyada ikinci dalga endişesine neden olan koronavirüsle ilgili kritik bir iddiada bulundu.

Diler, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İkinci dalga geleek ama bu virüs değil askeri olacak!" ifadelerini kullandı.

"Şaşırdığınızı biliyorum." diyen Diler, mesajının devamında "Ama bu Washington'da birkaç gün önce yapılan çok özel toplantıdan sızan bir bilgi. Ve bazı yerlere ulaştırıldı ve yazdırıldı... Ama çok az kişi biliyor!" sözlerine yer verdi.

İşte Diler'in konuyla ilgili tweeti: