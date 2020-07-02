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Kritik 'ikinci dalga' iddiası: Virüs şeklinde olmayacak

Gazeteci yazar Ergün Diler, dünyada ikinci dalga endişesine neden olan koronavirüsle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 10:40:00 -
Kritik 'ikinci dalga' iddiası: Virüs şeklinde olmayacak

Gazeteci yazar Ergün Diler, dünyada ikinci dalga endişesine neden olan koronavirüsle ilgili kritik bir iddiada bulundu.

Diler, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İkinci dalga geleek ama bu virüs değil askeri olacak!" ifadelerini kullandı.

"Şaşırdığınızı biliyorum." diyen Diler, mesajının devamında "Ama bu Washington'da birkaç gün önce yapılan çok özel toplantıdan sızan bir bilgi. Ve bazı yerlere ulaştırıldı ve yazdırıldı... Ama çok az kişi biliyor!" sözlerine yer verdi.

İşte Diler'in konuyla ilgili tweeti:

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Yorumlar

susam

bu sahtekar herifin her açıklamasını köşenize taşımak zorunda mısınız. yahu bu kaçıncı . bu virüsün müsebbibi bu adamlar. Timsah göz yaşlarını döküp hedef saptırıyor sizde müslümanların gözünde bu adamları masum konumuna taşıyorsunuz. yapmayın Allah aşkına
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refik zengin

evet.çinle amerika askeri güç kullanarak savaşacak.Küresel güçlerin Çin i yeni dünya lideri yapmasına Amerika izin vermeyecektir.Türk İslam birliği kurulursa yeni dünya lideri oluruz.
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