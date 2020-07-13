Kritik iddia! Ermenistan'ın saldırısında Türkiye detayı

Ermenistan ordusu, dün sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da yaparak saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti. Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 3 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, kritik bir iddiada bulundu.

Ermenistan'ın bu saldırıyı Rusya'nın talimatıyla yaptığını iddia eden Başbuğ, sosyal medya hesabından "Ermenistan Rusya’dan aldığı talimatla yaptığı bu saldırının karşılığı olacağını bilmeli, Rusya’da bu saldırının Türkiye’nin Libya’da göstermiş olduğu iradede bir değişikliğe yol açmayacağını." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet: