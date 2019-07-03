Kritik gün öncesi dolarda son durum!

3 Temmuz sabahı Dolar kuru, bugün saat 10'da açıklanacak ve baz etkisiyle yüzde 15'li seviyelere inmesi beklenen enflasyon verisi öncesi 5.65 TL bandında dalgalanıyor.

Dolar/TL dünkü dalgalı seyrinin ardından gün içerisinde 5.70 üzerini gördükten sonra kapanışı yine 5.65'lerden yaptı. Kurdaki dalgalanmada bankalararası işlemler ve yabancı girişleri öne çıkarken gözler yeni günde enflasyon verisinde.

2018 Ekim'de yüzde 25.24 ile son 15 yılın en yüksek seviyesini gören enflasyon daha sonra alınan önlemlerle yüzde 20 altına gerilemişti. Mayıs ayında yüzde 18.71'e kadar gerileyen TÜFE'nin bu ay baz etkisiyle yüzde 15'li seviyelere gerilemesi bekleniyor.

Son durum

G-20 zirvesi sonrası fiyatlamada 5.60'lı seviyelere inen dolar/TL, 3 Temmuz sabahına da 5.65 altında, 5.6489 ile başlıyor.

Dolar şu dakikalarda 5,64, Euro ise 6,35 seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalarda yeniden gevşeme furyasının başladığı ve bir süre önce faiz indirimlerinin başladığı dönemde enflasyondaki görünüm Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'da yapacağı PPK toplantısında da faiz indirimi gelip gelmeyeceğine dair belirleyici verilerden biri olacak.

Bazı ekonomistler ise temmuz ayında enflasyon sepetine olan etkisi yaklaşık yüzde 1 civarında ölçülen zamlar nedeniyle Merkez Bankası'nın temmuz verisini dikkate alarak sıkılaşmayı eylülde gevşetebileceğini düşünüyor.

Hatırlanacağı üzere haziran sonunda çay, şeker ve akaryakıta zam yapılırken, beyaz eşya, mobilya ve otomotivde 30 Haziran'da sona eren KDV ve ÖTV indirimleri uzatılmadı. Diğer yandan alkol ve tütün ürünlerinde de ÖTV ayarlaması bekleniyor.

Analistler, TCMB'nin sabırlı ve kademeli faiz indiriminden yana tavır alması durumunda Türk lirası ve uzun vadeli tahvillerın pozitif etkileneceğini düşünüyor.