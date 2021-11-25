Kritik görüşme sonrasında MB Başkanı'ndan açıklama!

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, banka yöneticileri ile görüştü.

Banka yöneticileri ile buluştu

Toplantıya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, HSBC Türkiye Ceo'su Selim Kervancı, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan ve Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ'un da aralarında olduğu banka yöneticileri katıldı.

Başkan Kavcıoğlu, kritik görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Şahap Kavcıoğlu, "Değerlendirmeler yapıldı, ekonomik gelişmeler görüşüldü. Karşılıklı bilgilendirme yapıldı. İyi bir görüşme oldu." dedi.

"Bu toplantılar daha önce ayarlanan toplantılar, bir olağan üstü gelişme toplantısı değil." diyen Kavcıoğlu, şöyle devam etti:

'Bankacılık sektörümüz çok güçlü'

"Biz zaten dönem dönem Bankalar Birliği Başkanlığı'nda durum değerlendirmesi yapıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Bankacılık sektörümüz çok güçlü. Zaten normalde de iletişim halindeyiz. Herhangi bir problem yok. Bankacılık sektörü Türkiye ve dünyada en güçlü şekilde çalışmalarını sürdürüyor."

"Türkiye'nin ekonomik gelişmeleri, yeni bir yıla giriyoruz. Yeni yılın değerlendirilmesi. MB, BDDK'dan karşılıklı görüş alışverişi alındı.Faiz indirimleri olsun diğer konular olsun bilgilendirme yaptık. Taleplerini değerlendirip her zaman olduğu gibi süreç içinde değerlendirdik, değerlendiriyoruz. Yaşanan volatilenin üstünden gelecek bir bankacılık sektörümüz var."