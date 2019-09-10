Kritik görüşme sonrası MSB'den açıklama!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'li askeri heyetin, Genelkurmay Başkanlığı Karargahındaki temaslarını tamamladığı bildirildi.10 Eylül 2019 Salı 15:26
Milli Savunma Bakanlığı'ından yapılan açıklamada, "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korg. Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askerî heyeti, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhındaki temaslarını tamamladı" ifadeleri kullanıldı.
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