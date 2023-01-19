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Gündem Kritik görüşme sonrası ABD'den flaş Türkiye mesajı
Gündem

Kritik görüşme sonrası ABD'den flaş Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Ukrayna, Suriye ve diğer birçok konuda koordinasyonun sürdürülmesi mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 10:00:00 -
Kritik görüşme sonrası ABD'den flaş Türkiye mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mevlüt Çavuşoğlu ile Washington'da Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması II. Bakanlar Toplantısı kapsamında yaptığı görüşmenin ardından resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Stratejik mekanizma kapsamında Çavuşoğlu ile birçok önemli konuyu ele aldıklarını belirten Blinken, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sebepsiz savaşına NATO'nun yanıtı, Suriye ve diğer birçok konuda koordinasyonu sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı.

Blinken, paylaşımında toplantı sırasında çekilmiş fotoğraflara da yer verdi.

 

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