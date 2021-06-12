Kritik görüşme öncesinde Ermeniler harekete geçti
Önümüzdeki NATO Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden bir araya gelecek. Görüşme öncesinde Ermeniler yine yalan rüzgarları estirerek harekete geçti.
Göksel Çağlav/Ankara
Önümüzdeki pazartesi günü Brüksel’deki NATO zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşecek olan ABD başkanlık seçimi sonrasındaki ilk ikili görüşme öncesinde ABD’deki Ermeniler harekete geçti.
İkili görüşme öncesinde kongredeki Ermeni Dostluk Grubu üyeleri Biden'a mektup yazarak Türkiye karşıtı propaganda yaptılar. Ermeni diasporası, Türkiye destekli Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarından Ermenileri temizlemesinin intikamını almak istiyor. Sözde dostluk grubu üyelerinin Biden’e yazdıkları mektupta Türkiye’ye ve Azerbaycan’a ekonomik yaptırım uygulanmasını istiyorlar. Nedeni ise apaçık ortada, Türkiye’nin Azerbaycan’a desteği ve Azeri askerlerinin sözde Dağlık Karabağ’dan çıkması isteniyor. Türkiye’nin milli ve yerli Silahlı İnsansız Hava Araçları’nın (SİHA) dünyaya dağlık Karabağ savaşında yazdığı destanı unutmadıklarını bir kez daha ortaya koyuyorlar.