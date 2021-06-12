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Dünya Kritik görüşme öncesinde Ermeniler harekete geçti
Dünya

Kritik görüşme öncesinde Ermeniler harekete geçti

Önümüzdeki NATO Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden bir araya gelecek. Görüşme öncesinde Ermeniler yine yalan rüzgarları estirerek harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 15:22:00 -
Kritik görüşme öncesinde Ermeniler harekete geçti

 Göksel Çağlav/Ankara 

Önümüzdeki pazartesi günü Brüksel’deki NATO zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşecek olan ABD başkanlık seçimi sonrasındaki ilk ikili görüşme öncesinde ABD’deki Ermeniler harekete geçti.

İkili görüşme öncesinde kongredeki Ermeni Dostluk Grubu üyeleri Biden'a mektup yazarak Türkiye karşıtı propaganda yaptılar. Ermeni diasporası, Türkiye destekli Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarından Ermenileri temizlemesinin intikamını almak istiyor. Sözde dostluk grubu üyelerinin Biden’e yazdıkları mektupta Türkiye’ye ve Azerbaycan’a ekonomik yaptırım uygulanmasını istiyorlar. Nedeni ise apaçık ortada, Türkiye’nin Azerbaycan’a desteği ve Azeri askerlerinin sözde Dağlık Karabağ’dan çıkması isteniyor. Türkiye’nin milli ve yerli Silahlı İnsansız Hava Araçları’nın (SİHA) dünyaya dağlık Karabağ savaşında yazdığı destanı unutmadıklarını bir kez daha ortaya koyuyorlar.

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Yorumlar

MİLLET

Ey ermeniler siz oturduğunuz herde otursun siz değilmiyidiniz osmanlıda isyan edip haksız yere kan döken 6 devletten yardim edin osmanlş bize zülüm ediyor diye ama siz anadoluya kiliselere sılah doldurup papazlarında desdeğile onlara Müslüman kan döken size desdek veren Fransa İtalya İngiltere almaya Rusya sonunda Amerika
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