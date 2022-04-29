Kritik doğalgaz açıklaması: Yüzde 16 arttı

Türkiye’nin 2022 yılı Şubat ayında doğal gaz ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 4,4 arttı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayınlanan Şubat ayına ilişkin "Doğal gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye’nin 2022 yılı Şubat ayında doğal gaz ithalatı ve tüketimi artış gösterdi. Şubat’ta doğal gaz ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artışla 6 milyar 272,55 milyon m3 oldu. Şubat ayında doğal gaz tüketimi de bir önceki yıla göre yüzde 16,47 artışla 6 milyar 833,39 milyon m3'e geldi.

İthalatta Rusya birinci sırada

En fazla ithalatın yapıldığı ülke yüzde 37,51 payla Rusya oldu. Öte yandan Rusya’dan alınan doğal gaz miktarı yüzde 0,97 azaldı. Rusya'yı yüzde 23,62 payla ABD, yüzde 11,92 payla Azerbaycan, yüzde 10,50 payla Cezayir izledi. Diğer alım yapılan ülkeler Angola, İran, Mısır ve Nijerya oldu.

Stoklarda azalma

Doğal gaz üretimi yüzde 3,48 düşüşle 29,33 milyon m3, ihracat yüzde 43,02 düşüşle 13,81 milyon m3 olarak gerçekleşti. Böylece stoklar yüzde 36,23 azalarak 1 milyar 665,43 milyon m3'e indi. Stokun 1 milyar 299,74 milyon m3'ü yeraltı depolama tesislerinde, 365,68 milyon Sm3'ü LNG terminallerinde bulunuyor. Söz konusu ayda yer altı stokları yüzde 41,04, terminal stokları yüzde 10,19 düşüş gösterdi.