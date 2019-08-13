Kriptocular artıyor sektörler alışıyor

Türkiye’de online alışveriş yaparken kripto para kullananların sayısı, son üç yılda hızla artarak 10 bini aştı. Dijital ortam üzerinden uçak bileti satışı yapan firmalardan birisi geçtiğimiz günlerde seyahat tutkunlarının bin 400 hava yolu şirketinin 500 binden fazla rotasında kripto para kullanarak uçak bileti alması için adım attı.

Kripto para birimlerinin kullanım alanları günden güne genişliyor. Seyahat sektörü ise dijital para birimlerini alternatif ödeme yöntemi olarak sunan sektörlerden birisi haline geliyor. 2013 yılından bu yana dünya genelindeki birçok şirket, başta bitcoin olmak üzere kripto paraları bir ödeme yöntemi olarak kullanıyor; uçak bileti, otel ve araç kiralama hizmetleri veriyor. Her üç kişiden biri, dijital para birimlerinin yatırımın geleceği olduğunu düşünüyor. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de, bitcoin ve diğer kripto paralarla alışveriş yapan 10 bin ila 12 bin arasında kullanıcı bulunuyor.

Uzman görüşü

Türkiye’deki kripto para kullanıcılarının sayısındaki artışa dikkat çeken online seyahat platformu webookin.com’u kurucusu Dorukcan Keskin, 2020 yılında uçak bileti alırken kripto para ile ödeme alınabileceğini belirterek, bu konu üzerinde çalışma yaptıklarını söyledi. Kripto paralarla ödeme trendinin önümüzdeki 5 yıl boyunca her yıl yaklaşık yüzde 200 oranında artacağı kanaatini dile getiren Keskin, sektörün Türkiye’de de çok hızlı büyüyeceğini kaydetti.